مجلة “People” تصور أجمل 50 شخص فى العالم بكاميرا آيفون X

دعمت شركة أبل كاميرا هواتف آيفون بعدد من التقنيات والمزايا التى جعلتها محط اهتمام الكثير من المخرجين والمصورين، وتم الاعتماد عليها فى تصوير الكثير من الأفلام والأحداث المهمة، وكان آخرها استخدامها من قبل النسخة الإسبانية من مجلةPeople لتصوير قصة عن أجمل 50 شخصًا خلال عام 2018.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، تشمل القائمة ديمى لوفاتو، وج. بالفين، وأمارا لا نيجرا، و47 آخرين، إذ التقطت لكل شخصية صورة مع سيرته الذاتية، وتم تصوير كل صورة باستخدام الهاتف الذكى الأكثر شعبية فى العالم خلال الربع الأول وهو iPhone X.

وتأكدت مجلة People en Espanol التى تعد الأكثر مبيعًا من أصل إسبانى فى الولايات المتحدة وتحتوى على محتوى أصلى منفصل عن إصدار اللغة الإنجليزية، من أن جودة الصور ستكون عالية بما يكفى لإدراجها فى المجلة.

ونشر تيم كوك رئيس أبل تغريدة عبر موقع تويتر، يعلن من خلالها عن استخدام الهاتف الأحدث من قبل النسخة الإسبانية من المجلة مع نشر صورة للعدد.

