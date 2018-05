نظام ذكاء اصطناعى جديد يمكنه تحديد سماتك الشخصية من حركة عينك

المتوسط:

تشير مجموعة من الأبحاث الناشئة إلى أن الطريقة التى تتحرك بها أعيننا تتأثر بشخصيتنا، ووجدت الدراسات التى تبحث فى هذا الموضوع أن الأشخاص ذوى السمات المشابهة يميلون إلى تحريك أعينهم بطرق مشابهة، على سبيل المثال، يقضى المتفائلون وقتًا أقل فى النظر إلى المحفزات العاطفية السلبية، مثل صور السرطان، فى حين يميل الأشخاص الفضوليون إلى التقاط جميع مناطق المشهد.

وفى الآونة الأخيرة حاول فريق دولى من الباحثين فى أستراليا وألمانيا فهم المزيد عن العلاقة بين الشخصية وحركات العين من خلال تطوير خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعى.

وفقا لتقرير من New Scientist نشرت الدراسة الجديدة فى مجلة فرونتيرز للعلوم العصبية البشرية، وقدم الباحثون لـ42 طالبا فى جامعة فلندرز فى جنوب أستراليا نظارات خاصة للعين، ثم طلبوا من المشاركين أن يتجولوا فى الحرم الجامعى وزيارة أحد المتاجر، فضلاً عن إكمال استبيان، وباستخدام الخوارزمية، وجد العلماء أنهم كانوا قادرين على التنبؤ بأربعة من السمات الخمسة الكبرى للمشتركين فى الدراسة من خلال بيانات تتبع حركة العين الخاصة بهم.

وقد تمكنت نتائج الدراسة من تصميم أنظمة الكمبيوتر، وروبوتات وهواتف الذكية وسيارات ذاتية القيادة التى يمكنها معرفة شخصية المستخدمين تلقائيًا استنادًا إلى بيانات تتبع العين وقادرة على تخصيص تجربتهم وفقًا لذلك.

