هاتف قابل للطى .. آخر إبداعات سامسونج تطرحه فبراير المقبل

من المنتظر أن يكشف عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى سامسونج عن الهاتف الذكى القابل للطى فى فبراير المقبل خلال المؤتمر العالمى للجوال الذى ينعقد سنويا فى برشلونة.

وتؤكد تقارير أخبارية كورية أن الشركة طلبت من الشركاء بدء توريد قطع الغيار للجهاز بحلول نوفمبر من هذا العام، كما أنه يضيف أيضا أن اسم الهاتف الرمزى تم تغييره من Valley إلى Winner، والذى يقول الخبراء أنه مؤشر على أن المشروع قد تجاوز مرحلة التطوير ويقترب من الإصدار، ويشير التقرير أيضا إلى أنه سيتم الكشف عن هاتف Galaxy S10 خلال مؤتمر CES المقبل.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذى لشركة سامسونج قال فى وقت سابق من هذا العام إن الشركة تريد أن يكون الهاتف الذكى القابل للطى الذى يُدعى Galaxy X ليس مجرد وسيلة للتحايل على المستخدمين.

