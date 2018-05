المتوسط:

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صاروخا إلى المريخ يحمل المسبار “إنسايت”، المخصص لدراسة أعماق الكوكب في أول مهمة من نوعها.

وسيصل الصاروخ إلى المريخ نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيضع أجهزة حساسة على سطح الكوكب لقياس “زلازل المريخ”

