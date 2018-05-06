بنغازي.. اختتام اليوم العلمي الثامن لقسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية

عين ليبيا

ضمن برنامج التطوير المهني لأطباء الأطباء الأسنان بالمرافق الصحية أقام قسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بالإدارة صباح الخميس الموافق 03 مايو 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية ـ بنغازي أقام يومه العلمي الثامن وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية، وقسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس واستهدف أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية، وقدم البرنامج العلمي د.رفيق الكوافي أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان ووكيل عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية حيث تحدث عن المحافظة على مكان خلع السن(جيب السن).

وفي ختام البرنامج تم تكريم المحاضر بحضور د. كريمة الشاعري منسق الأسنان بمكتب الخدمات الطبية، و د.ميلود العوامي رئيس قسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس.

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