خسائر بأرباح آبل عقب تخفيض مدفوعات جوجل

أكد أحد المحللين في جريدة WSJ، أن جوجل دفعت في العام الماضي أكثر من 3 مليار دولار إلى أبل حتى يظل محرك بحث جوجل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS مثل iPhone و iPad.

ولكن شركة ألفابيت المالكة لجوجل قالت إن تكاليف اكتساب حركة المرور من المتوقع أن تنخفض هذا العام، وتشمل هذه الفئة المدفوعات لشركة أبل.

هذه الحسابات الأخيرة لمثل هذه الإيرادات والخدمات، والتي تصادف أنها جزء من أعمال شركة أبل التي تركز عليها مع تباطؤ مبيعات الأجهزة. في الربع المالي الثاني، ذكرت شركة أبل الترخيص كمحرك رئيسي لزيادة بنسبة 31 ٪ على أساس سنوي في إيرادات الخدمات.

من المؤكد أن هذا الإنخفاض في المدفوعات من جوجل سيكون له تأثير سلبي على أرباح أبل، لكن هذه الخسارة ليست كلها من جانب واحد، حيث أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS تمثل نصف عائدات بحث جوجل للهاتف.

