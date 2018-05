باحثون فرنسيون يطورون «روبوتات» ذات قدرات خاصة

المتوسط:

برغم تزايد المخاوف بشأن تطور الروبوتات بشكل يسمح بانقلابها ضد البشرية يوما ما، لا ينفك الباحثون عن تطوير تقنيات تمكن الروبوتات من تجاوز أكبر العقبات، وهي حقيقة أنها “هشة” للغاية.

ويأمل بحث جديد في جعل الروبوتات أكثر مرونة من خلال تزويدها بخوارزميات خاصة، تساعدتها على تعلم كيفية التغلب على الإصابات في دقيقتين أو أقل.

ويمكن لخوارزميات التعلم هذه أن تساعد على إنتاج روبوتات أكثر فعالية تتطلب تدخلا بشريا أقل، وقد تستمر في العمل لفترة أطول في الحالات الحرجة مثل عمليات البحث والإنقاذ.

واستوحى الباحثون من جامعة بيير وماري كوري الفرنسية، وجامعة وايومنغ الأمريكية، هذه الخوارزمية من صفات الحيوانات الحقيقية، حيث أن الأخيرة عندما تصاب، يمكنها تجاوز ذلك عن طريق العرج أو تغيير مركز ثقلها أو وزنها أو بعض الاستراتيجيات الأخرى.

وعلى سبيل المثال، يمكن للكثير من الكلاب العيش مع ثلاثة أرجل، وتكون قادرة على اكتشاف كيفية المشي حتى مع الإصابة، وهو الأمر الذي يرغب العلماء في تعليمه الروبوتات، للتكيف عند تعرضها للإصابة.

وقال جين بابتيست موري وهو مؤلف مشارك في البحث: “لقد صنعنا روبوتات يمكنها فعل الشيء نفسه”، أي أن بإمكانها استخدام الخوارزمية لإنشاء طرق مختلفة للتصرف وتجريبها بشكل ذكي، وبعد الاختبارات بإمكانها اختيار السلوك الذي يتماشى مع الاصابة.

