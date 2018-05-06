وحدة متكاملة لغسل الكلى تصل لغات قريبا

قال عميد بلدية غات قوماني صالح، الأحد، إن وزارة الصحة وعدت بتوفير وحدة متكاملة لغسل الكلى لمستشفى غات في الأيام المقبلة.

وأوضح صالح، في تصريح للرائد، أن مرضى الكلى في غات يتكبدون مشاق السفر مسافة تصل إلى سبع ساعات للوصول إلى بلدية أوباري التي تبعد عن غات قرابة 450 كيلو متر، مبينا أن وحدة الغسل موجودة في مطار معيتيقة في انتظار وصولها.

وأضاف عميد البلدية أن الوقود لم يصل إلى غات منذ أكثر من 9 أشهر، مشيرا إلى عدم توفر السيولة منذ أكثر من 4 أشهر، وارتفاع الأسعار الذي وصل حد الضعف في كل الاحتياجات اليومية.

يذكر أن مرضى الكلى في المدينة الذين يزيد عددهم عن 15 مريضا، يتكبدون عناء السفر إلى أوباري لإتمام عمليات الغسيل المقررة لهم، بعد تعطل وحدة غسل الكلى بالمستشفى المركزي في غات

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