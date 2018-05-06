تويتر تعتذر لمستخدميها وتطلب تغيير كلمات السر

تويتر قالت إن خللا فنيا داخليا جعل عددا من كلمات السر لمستخدميها مقروءة عوض أن تكون مشفرة (الأوروبية)

حثت شركة تويتر مستخدميها على تغيير كلمات السر لحساباتهم بعد أن تسببت ثغرة أمنية في تخزين كلمات المرور دون تشفير في السجلات الداخلية للشركة.

وكشفت تويتر عن المشكلة أمس في منشور وسلسلة من التغريدات، واعتذرت عنها لمستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليونا، وقالت إنها عالجت المشكلة وإن تحقيقا داخليا توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسرقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة، لكنها حثت كل مستخدميها على تغيير كلمات سرهم من باب الاحتياط.

وعقب كشف تويتر عن الثغرة هبط سهمها في بورصة وول ستريت بنسبة 1% ليستقر عند سعر 30.35 دولارا للسهم.

ولم تذكر الشركة عدد كلمات السر التي تأثرت، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر ذي صلة بالشركة قوله إن عدد كلمات السر كبير، وإنها ظلت مكشوفة أشهرا عدة.

تدابير احتياط

وأشار المصدر السابق إلى أن تويتر اكتشفت الثغرة قبل أسابيع قليلة، وأبلغت بها بعض الجهات التنظيمية، ونصحت تويتر مستخدميها باتخاذ تدابير احتياط لضمان سلامة حساباتهم، وذلك بتغيير كلمة السر، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لمنع تعرض حساباتهم للاختراق.

ويأتي الكشف عن الثغرة في الوقت الذي يفحص فيه نواب وهيئات تنظيمية حول العالم الطريقة التي تقوم بها الشركات بتخزين وتأمين بيانات العملاء، وذلك بعد سلسلة وقائع تتعلق بأمن البيانات لدى إكويفاكس وفيسبوك وأوبر.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الجاري تنفيذ قانون صارم جديد للخصوصية يسمى “اللائحة العامة لحماية البيانات”، الذي يفرض غرامات باهظة على منتهكيه.

المصدر : الجزيرة نت

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