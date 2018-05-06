منوعات

الأخبار تشعل المنافسة بين “عملاقين”

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في منافسة شرسة لتطوير منصاتها في خدمات الأخبار مع تزايد إقبال المستخدمين عليها.

وتسعى جوجل لإطلاق تصميم جديد لخدمتها الإخبارية Newssstand، عبر إضافة عناصر جديدة وتسريع تحميل الصفحات.

وأكدت التسريبات أن جوجل تحاول جاهدة أن تضم وسائل إعلامية جديدة لخدمتها مع استخدام ميزة التصفح الفوري، بحيث يتم تحميل المقالات والصفحات بشكل أسرع مقارنة مع التصفح التقليدي.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن التصميم الجديد والتفاصيل الأخرى في مؤتمر المطورين الأسبوع المقبل.

في المقابل تستعد شركة “أبل” لإطلاق خدمة Apple news، مع إضافات جديدة بعد شراء عدة شركات صغرى مختصة في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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