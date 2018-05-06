الأخبار تشعل المنافسة بين “عملاقين”

دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في منافسة شرسة لتطوير منصاتها في خدمات الأخبار مع تزايد إقبال المستخدمين عليها.

وتسعى جوجل لإطلاق تصميم جديد لخدمتها الإخبارية Newssstand، عبر إضافة عناصر جديدة وتسريع تحميل الصفحات.

وأكدت التسريبات أن جوجل تحاول جاهدة أن تضم وسائل إعلامية جديدة لخدمتها مع استخدام ميزة التصفح الفوري، بحيث يتم تحميل المقالات والصفحات بشكل أسرع مقارنة مع التصفح التقليدي.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن التصميم الجديد والتفاصيل الأخرى في مؤتمر المطورين الأسبوع المقبل.

في المقابل تستعد شركة “أبل” لإطلاق خدمة Apple news، مع إضافات جديدة بعد شراء عدة شركات صغرى مختصة في هذا المجال.

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