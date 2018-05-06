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سيارة كهربائية خارقة تعرض للبيع في روسيا!

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وكلاء “Electric Motors Club” في موسكو بدء استلام طلبات شراء سيارة “Concept_Two” الرياضية الفاخرة.

وزودت شركة “Rimac” التشيكية هذه السيارة بأربع محركات كهربائية جبارة قادرة على توليد عزم 1914 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط، وفق صحيفة نوفستي.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 412 كلم/ ساعة، وبطارياتها المتطورة تمكنها من قطع مسافة 650 كلم بالشحنة الواحدة.

كما زودت بطاريات السيارة بميزة الشحن السريع التي تمكن المستخدم من ملء 80% من سعتها في ظرف نصف ساعة فقط.

ومن المنتظر أن تطرح “Concept_Two” في السوق الروسية بسعر 131 مليون روبل أي (نحو 2 مليون و138 ألف دولار).

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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