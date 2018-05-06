وكالة الفضاء الأمريكية تُطلق مسبار للإستكشاف على كوكب المريخ

عين ليبيا

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مسباراً جديداً في أحدث مهمة لها للإستكشاف على كوكب المريخ حيث سيكون المسبار “إنسايت” أول مركبة فضائية تُركز مهامها على دراسة أعماق كوكب المريخ بهدف التعرف على الإختلافات بينه وبين كوكب الأرض.

كما ستُثبت المركبة أجهزة لقياس الزلازل على الكوكب لدراسة “الزلازل المريخية” حيث من المقرر لها الهبوط على الكوكب الأحمر في نوفمبر المقبل.

ويأمل الباحثون أن تُساعد البيانات التي سيحصلون عليها على فهم الطريقة التي تشكل بها المريخ قبل أكثر من 4 مليارات من الأعوام.

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