عين ليبيا

علي هامش الزيارة التي قام بها وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب “لمركز طبرق الطبي“، اجتماع موسع مع فريق قسم عمليات القلب المفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي.

حيت تم مناقشة والتأكيد علي ضرورة استمرار عمليات القلب المفتوح للأطفال ودعم مثل هذه العمليات داخل طبي طبرق.

كما تطرق الاجتماع إلي ضرورة تطوير قسم العظام لكي يقوم بجراحة المناظير للعظام وكذلك زراعة المفاصل مثل الركبة وغيرها بعد أن تم الاتفاق علي حلحلة الكثير من المعوقات وتفعيل كل ما يخص جراحة قسم العظام داخل مركز طبرق الطبي.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي “الدكتور فرج عبد الله الجالي”، ورئيس قسم العظام بالمركز، ومدير إدارة شؤون الهندسية والفنية، وأطباء قلب الأطفال.

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