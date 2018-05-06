«»محاضرة وحلقة نقاش عن مرض السكري والصيام بالمركز الصحي بوعطني

عين ليبيا

ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أقيمت صباح السبت الموافق 05 مايو 2018 م بالمركز الصحي بوعطني محاضرة وحلقة نقاش عن مرض السكري والصيام بإشراف مكتب والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، وتنظيم المركز الصحي بوعطني.

حيث ألقت المحاضرة اختصاصية الباطنة والسكري د. زكية بالخير، وتضمنت المحاضرة التي حضرها مديرا مكتبي التفتيش والمتابعة، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، ومدير المركز الصحي بوعطني، ومدير الشؤون الطبية، ومنسقة التثقيف الصحي، والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، وعدد من المترددين على المركز تضمنت التعريف بمرض السكري وأنواعه، والمرضى الذين يستطيعون الصيام، والذين قد يشكل الصيام خطرا على صحتهم، وأهم المشاكل التي قد تحدث لبعض مرضى السكري.

كما تحدثت عن أعراض وخطورة انخفاض مستوي السكر في الدم أثناء الصيام وكيفية الوقاية منه أو إسعافه، وأكدت على ضرورة قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات في وتناول كمية كافية من السوائل، وتناول الغداء الصحي، وتناول عدة وجـــبات صغيرة، وتأخير وجبة السحور ما أمكن، وممارسة النشاط البدني في الفترة المسائية، وتناول العلاج بانتظام وحسب إرادات الطبيب.

وتضمن أيضا عرض شريط توعوي عن مرض السكري والصيام، وتم توزيع المطبوعات التوعوية، وفي ختام المحاضرة فتحت حلقة النقاش تناولت عديد النقاط المتعلقة بمرض السكري.

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