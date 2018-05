الملياردير الأميركي “بافيت” يخطط لشراء المزيد من أسهم أبل

المتوسط:

قام الملياردير وارن بافيت بشراء عدد كبير من أسهم أبل، ولمح إلى أنه سيشتري أكثر عندما يكون السعر مناسبا.

وفي الاجتماع السنوي للمساهمين في شركته بركشاير هاثاواي، امتدح بافيت أبل لتقديمها منتجات يرتبط بها المستهلك، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وأيد قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها ووصفه بأنه الاستخدام الأمثل للسيولة لدى شركة التكنولوجيا.

وقال بافيت “يسعدني أن يعيدوا شراء أسهمهم”، وذلك بعد يومين فقط من كشفه عن شراء 75 مليون سهم إضافي من أسهم أبل، وبعد أربعة أيام من إعلان أبل أنها قد تعيد شراء أسهم بمئة مليار دولار.

وفي نهاية 2017 كانت بركشاير تملك 165.3 مليون سهم.

