مبيعات الهواتف الذكية تنخفض بنسبة 34٪ فى الصين

كشفت تقارير صحفية، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 2.9٪ فى الربع الأول بسبب انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين، حيث بلغ عدد الهواتف الذكية التى تم شحنها فى الصين خلال الربع الأول من عام 2018 أقل من 90 مليون وحدة.

ويشير المحللون إلى أن الشحنات انخفضت على أساس تتابعى بنسبة 34٪ عن الربع الرابع من العام الماضي، وهذا لأن الربع الرابع كان يشمل موسم التسوق والعطلات فى الصين، أما الربع الأول من العام الجارى لم يضم مناسبات تدفع المستخدمين للشراء.

ووفقا للتقارير كانت أكبر خمس شركات تصنيع للهواتف الذكية فى الصين من يناير وحتى مارس، هم Xiaomi و Huawei و Oppo و Vivo و Apple، وتمكنت XIAOMI من تحقيق هذا الإنجاز بعد نجاح هاتف Redmi 5 Plus منخفض التكلفة، الذى تم طرحه بسعر 157 دولار أمريكي.

