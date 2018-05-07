منوعات

تسونامي مشاكل آبل يتواصل

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدو أن مسلسل المشاكل لدى شركة آبل لم ينتهِ، بعد أن تبين وجود مشاكل في بعض هواتف آيفون 7 و 7 بلس العاملة بتحديث بنظامiOS 11.3 والذي سبب في توقف المايكروفون أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وخلقت هذه المشاكل أزمة الأشهر الماضية، بعد اعتراف الشركة بوجودها ضمن مستند أرسلته لوكلاء الصيانة المعتمدين يتحدث عن وجود مشاكل في “المايكروفون” أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات “فايس تايم”، وحتى خلال تسجيل الملاحظات الصوتية في هواتف آيفون 7 و7 بلس.

وطلبت آبل من المستخدمين الذين يواجهون هذه المشاكل، القيام بإلغاء اقتران الهواتف مع أجهزة الاتصال عبر البلوتوث أو الإكسسوارات المختلفة، وفي حال عدم نجاح ذلك التوجه إلى مراكز صيانة آبل المعتمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك