تسونامي مشاكل آبل يتواصل

يبدو أن مسلسل المشاكل لدى شركة آبل لم ينتهِ، بعد أن تبين وجود مشاكل في بعض هواتف آيفون 7 و 7 بلس العاملة بتحديث بنظامiOS 11.3 والذي سبب في توقف المايكروفون أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وخلقت هذه المشاكل أزمة الأشهر الماضية، بعد اعتراف الشركة بوجودها ضمن مستند أرسلته لوكلاء الصيانة المعتمدين يتحدث عن وجود مشاكل في “المايكروفون” أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات “فايس تايم”، وحتى خلال تسجيل الملاحظات الصوتية في هواتف آيفون 7 و7 بلس.

وطلبت آبل من المستخدمين الذين يواجهون هذه المشاكل، القيام بإلغاء اقتران الهواتف مع أجهزة الاتصال عبر البلوتوث أو الإكسسوارات المختلفة، وفي حال عدم نجاح ذلك التوجه إلى مراكز صيانة آبل المعتمدة.

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