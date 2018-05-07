احذروا .. “قنبلة واتساب”

حذر خبراء تقنية مما أسموه بـ”القنبلة النصية” التي تُرسل عبر تطبيق واتساب وقد تمنع الوصول إلى تطبيقات الهاتف الذكي، بل وتعطله بأكمله.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن هذه الرسالة تؤثر على هواتف آيفون وأندرويد، ويحدث مفعولها بمجرد إرسالها أي أن المستخدم ليس بحاجة إلى فتحها. تلقيها فقط يمكن أن يؤدي إلى إيقاف هاتفك الخاص تماما.

وتقول الرسالة التي كشف عنها موقع “رديت” للتواصل الاجتماعي “هذا مثير جدا للاهتمام!” وتنتهي بالرمز التعبيري (إيموجي) وجه دموع الفرح.

وعلى ما يبدو هناك عشرات الآلاف من الحروف غير المرئية في الرسالة التي يمكن أن تعرقل جهازك.

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