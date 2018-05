رسائل نصية خبيثة على “واتساب” تعطل هاتفك وتوقف التطبيق .. انتبه

المتوسط:

حذر احدث تقرير مستخدمى تطبيق واتساب من رسالتين نصيتين يمكن أن يوقفا التطبيق عن العمل وتعطيل هاتفك الأندرويد، إذ تحتوى هذه الرسائل النصية على رموز خفية، وعند ضغط مستخدم واتس آب على جزء من أى من الرسالتين، تتوسع الرموز وتتحكم كليا فى واتس آب ونظام التشغيل أندرويد، مما يؤدى إلى تعطل التطبيق أو الهاتف.

ووفقا لموقع Phonearnea الهندى، تنص الرسالة الأولى على عبارة بسيطة، وهى “هذا أمر مثير للاهتمام للغاية” مع وجود الرمز الضاحك الباكى، فالرموز المخفية موجودة بين الرموز التعبيرية وعلامة الاقتباس.

بينما تسأل الرسالة الثانية المستخدم ماذا سيحدث إذا قام بالضغط فوق نقطة سوداء موجودة بالرسالة، إذ تقول الرسالة: “إذا لمست هذه النقطة السوداء، فسيتم تعليق تطبيق واتس آب”، وهو الأمر الذى يشجع المستخدمين على الضغط للتأكد من الخدعة.

ولم يعلن واتس آب عن أى حل لهذه المشكلة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أيام على الأكثر حتى يتم الكشف عن طريقة لإصلاح الثغرة.

