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الفن يجمع صبراتة وتيجي بمعرض واحد

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جمع الفن بأشكالة المختلفة مدينتي صبراتة وتيجي في مكان واحد، حيث جرت توأمة للمعرض الفني الأدبي التشكيلي في كلية الآداب والعلوم صبراتة، وكلية التربية تيجي.

واستُقبل المشاركون في المعرض، الذي أقيم بكلية التربية تيجي، بلوحاتهم الفنية التي تبرز نشاطات كلية الآداب والعلوم صبراتة، وتعددت الفقرات الفنية بالمعرض مثل القصائد الشعرية وعرض مسرحي.

وتجوّل المشاركون في المعرض الفني للاطلاع على اللوحات التي خصصت للخط العربي واللوحات الزيتية والمجسمات.

وكان اللباس التقليدي حاضر في المعرض حيث جسد عراقة المنطقتين صبراتة وتيجي، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية والخيول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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