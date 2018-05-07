بنغازي.. انطلاق دورة تدريبية قي مجال «إدارة المخزون الدوائي»

عين ليبيا

بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 06 مايو 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي دورة تدريبية في مجال إدارة المخزون الدوائي بإشراف وتنظيم مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة وبرعاية شركة الديوان لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية. وتستهدف أمناء المخازن والصيادلة بالعيادات والمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية – بنغازي والعاملين بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي.

وقالت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة د.إيناس العبيدي بأن هذه الدورة تتواصل لمدة أربعة أيام بمعدل ساعتين يوميا وتقدمها الدكتورة عائشة بن علي الحاصلة على شهادة مدربة دولية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من المستشفى العسكري الأردني.

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