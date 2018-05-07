الشخير.. خطر كبير وليس مجرد إزعاج

قال باحثون إن الشخير بصوت عال مؤشر على أمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاة الإنسان إذا ما تم تدارك الأمر.

وأكد الباحثون في دراسة أمريكية جديدة، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الشخير، تتآكل جماجمهم لحد يصل إلى 1 ملم، ولم يوضحوا كيفية العلاقة بين الشخير وتآكل الجمجمة.

وأضافوا أن تآكل الجمجمة لهذا الحد يكفي لأن يتسرب السائل الذي يحمي الدماغ والنخاع الشوكي في المنطقة الرقيقة، عندها يصاب الإنسان بأعراض تشبه الخرف وقد يدخل في غيبوبة أو يصاب بسكتة دماغية أو يموت.

وربطت دراسة سابقة بين الشخير والإصابة بالزهايمر، وقالت إن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التنفس أثناء النوم تزيد لديهم فرصة انخفاض قدرات الذاكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية