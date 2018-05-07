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الشخير.. خطر كبير وليس مجرد إزعاج

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال باحثون إن الشخير بصوت عال مؤشر على أمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاة الإنسان إذا ما تم تدارك الأمر.

وأكد الباحثون في دراسة أمريكية جديدة، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الشخير، تتآكل جماجمهم لحد يصل إلى 1 ملم، ولم يوضحوا كيفية العلاقة بين الشخير وتآكل الجمجمة.

وأضافوا أن تآكل الجمجمة لهذا الحد يكفي لأن يتسرب السائل الذي يحمي الدماغ والنخاع الشوكي في المنطقة الرقيقة، عندها يصاب الإنسان بأعراض تشبه الخرف وقد يدخل في غيبوبة أو يصاب بسكتة دماغية أو يموت.

وربطت دراسة سابقة بين الشخير والإصابة بالزهايمر، وقالت إن الأشخاص الذين يعانون من  صعوبة التنفس أثناء النوم تزيد لديهم فرصة انخفاض قدرات الذاكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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