أكثر الأسئلة شيوعاً حول العطس

هل فكرت يوماً بماهية العطاس؟ كيف يحدث وماذا يحصل في جسمك عندما تعطس؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في المقال التالي:

يحدث العطس في محاولة الجسم من أجل تنظيف الأنف، فعندما تعلق أمور غريبة فيه مثل الدخان أو الغبار يصبح الأنف منزعجاً مسبباً العطاس، بالتالي يعتبر العطاس المحطة الدفاعية الأولى للبكتيريا والحشرات.

ماذا يحدث في جسمك عند العطس

عندما يدخل شيء غريب إلى الأنف، يتفاعل مع الشعيرات الدقيقة في الأنف والجلد الحساس في المنطقة، مسبباً النمنمة هناك.

هذا الأمر يسبب إرسال رسائل إلى الدماغ تخبره بأن الأنف بحاجة إلى تنظيف نفسه، واستجابة لذلك يرسل الدماغ الإشارة بالعطس، ليحضر جسمك نفسه لذلك.

في معظم الحالات تغلق العينين أثناء العطس ويتحرك اللسان نحو سقف الفم وتشتد العضلات، كل ذلك يحدث خلال ثوان معدودة.

خلال العطس، يتخلص الجسم من المخاط والهواء العالق بالأنف، وقد يحمل العطاس معه الميكروبات التي تنقل الأمراض مثل الانفلونزا.

لماذا تغلق عينيك أثناء العطس

إغلاق العينين أثناء العطس يعد أمراً تلقائي الحدوث، بمعنى أان تحكمك بالأمر قليل جداً.

يعتقد معظم الأشخاص أن العطس مع إبقاء الأعين مفتوحة يسبب خروجهما من المحاجر الخاصة بهما، إلا أن هذه خرافة منتشرة بكثرة ولا أساس لها من الصحة.

3- لماذا تعطس بكثرة عند المرض؟

خلال المرض، يحاول جسمك تخليص نفسه من المخاط العالق في الأنف، لتصاب بالعطس أكثر مقارنة بالأوقات الأخرى.

تلاحظ ذلك جلياً عند إصابتك بالزكام أو الانفلونزا.

4- ما العلاقة بين العطس والحساسية؟

الأشخاص المصابين بالحساسية يعرفون بشكل حتمي أن العطس من أحد أعراض إصابتهم، ولكن لماذا؟

عندما يتعرض الجسم لمثيرات الحساسية، يقوم بافراز الهستامين كردة فعل من أجل محاربة هذه المثيرات، والهستامين بدوره يؤدي إلى ردة فعل تحسسية تترافق مع أعراض مثل العطس والسعال وسيلان الأنف والعينين.

5- هل تعطس عندما تنظر إلى الشمس؟

هل كنت على وشك العطس ولم تنجح في ذلك واستعنت بالشمس؟ هل تعرف السبب الي يجعل النظر إلى الشمس يثير العطس لديك؟

وفقاً لجمعية الصحة الوطنية فإن فرص العطس عند النظر إلى ضوء ساطع مثل الشمس ترتفع لدى فئة كبيرة من الناس، وهي ظاهرة معروفة باسم عطاس ضوئي المنشأ (photic sneeze reflex).

6- لماذا يعطس البعض بضع مرات متلاحقة؟

حتى الآن لا توجد إجابة علمية على هذا السؤال، ولكن قد يكون بسبب عدم قوة العطس لديك مقارنة بأولئك الذين يعطسون مرة واحدة فقط.

في حالات أخرى قد تكون مؤشراً على إصابتك بحساسية لأمر ما.

7- متى يصبح العطاس خطيراً؟

نادراً ما يشكل العطاس مشكلة صحية خطيرة، لكن إن بدأت تعطس بشكل متكرر دون سبب واضح لذلك من الضروري استشارة الطبيب والخضوع للفحوصات اللازمة.

المصدر : ويب صحة .

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