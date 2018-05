“رسالة نصية” جديدة على واتس آب تعطّل هاتفك بأكمله!

المتوسط:

ترددت تحذيرات حول وجود “قنبلة” نصية جديدة على واتس آب، يمكنها منع الوصول إلى التطبيقات وتعطيل هاتفك الذكي بأكمله.

ويؤثر هذا الخلل على هواتف آيفون وأندرويد، ويحدث عند إرسال رسالة محددة إلى الهواتف. ويعد أكثر خطورة من “مدمر الهواتف الذكية” (Telugu alphabet)، الذي انتشر في شهر فبراير الماضي، لأن الرسالة الجديدة تؤدي إلى إقفال الهاتف فور تلقيها دون الحاجة إلى فتحها.

وتقول الرسالة: “هذا مثير جدا للاهتمام!” مع ظهور وجه تعبيري يمثل “دموع الفرح”، وفقا لموقع رديت، حيث يقدم المحتالون نصيحة للمستخدمين تهدف إلى نشر القنبلة النصية، وذلك من خلال نسخها من موقع Pastebin الإلكتروني، ومشاركتها عبر تطبيق WhatsApp Web المتوفر على سطح المكتب.

ولكن لحسن الحظ، لا يبدو أن الخلل سيؤثر على محتويات جهازك، أو يتسبب بمشاكل تتطلب إعادة تشغيل الهاتف بالكامل.

ويذكر أن القنبلة النصية السابقة ظهرت بسبب رمز في لغة “Telugu”، إحدى اللغات المحكية في الهند. وتسببت بتعطيل الوصول إلى واتس آب وفيسبوك مسنجر وGmail وOutlook وiMessage.

وقامت شركة آبل بإصلاح الخلل الحاصل في فبراير، وذلك من خلال تحديث برنامج iOS بعد وقت قصير من اكتشافه.

