ياهوو تُخطط لإطلاق تطبيقا جديدا للمحادثة

المتوسط:

أعلن متجر جوجل بلاي عن تطبيق المحادثة Squirrel ضمن تطبيقات شركة ياهوو، ويبدو أن التطبيق جاء بدون إعلان لأنه في المرحلة التجريبية من العمل.

وبحسب الوصف الموجود على المتجر، فإن التطبيق يهدف لإجراء المحادثات ضمن مجموعات مختلفة، كما أنه يُركز بشكل أساسي على الشركات والمشاريع، حيث أن الشركات بإمكانها عمل مجموعة محددة للحديث عن العمل وإجراء المهام، وكذلك تقسيم المجموعات إلى غرف محادثة لكل تخصص، تماماً مثل منصة Slack لتنظيم الأعمال.

تطبيق Squirrel سيكون متاحاً للمستخدمين على نسخة آندرويد 5.1 وما فوق، لكنه سيكون متاحاً حالياً عن طريق الدعوات فقط، كما أن المستخدمين سيكون عليهم التسجيل من خلال بريد ياهوو الإلكتروني.

