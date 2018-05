يوتيوب يناهض الغش المدرسي بحذف فيديوهات محرضة

المتوسط:

قام موقع يوتيوب بحذف مئات التسجيلات المصورة، التي تقدم تعليمات ومقترحات، حول كتابة المقالات الأكاديمية للطلاب، بمقابل مالي، وتشجع التلاميذ على الغش في المدارس.

وحذف الموقع مئات المقاطع التي تروّج لخدمات كتابة المقالات، التي نشرتها شركة تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، وتحضر مقالات وواجبات مدرسية نيابة عن الطلاب مقابل رسوم مالية.

وبحسب موقع “بزنس إنسايدر”، يأتي حذف مقاطع الفيديو بعد تحقيق أجرته “بي بي سي” البريطانية، أفاد بوجود أكثر من 250 قناة على يوتيوب، تحتوي على إعلانات مدفوعة للشركة الأوكرانية.

وتقول الشركة الأوكرانية بأنها تقدم “خدمة كتابة المقالات المهنية للطلاب الذين لا يستطيعون ذلك”، مقابل رسوم تبلغ 18 دولارا للصفحة الواحدة.

لكن خبراء يقولون إن هذا النوع من الخدمات يندرج تحت “الغش الأكاديمي” ويشجع الطلاب على عدم متابعة دروسهم وواجباتهم المنزلية، طالما أن هناك أحد آخر يقوم بالمهمة نيابة عنهم.

