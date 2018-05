المتوسط:

أعلن جاك دورسي مؤسس تويتر عن رغبة الشركة بمنح المستخدمين خصوصية أكبر باستخدام الرسائل من خلال تشفير بياناتها مثلما الحال مع تطبيقات المراسلة كتيليغرام، وجاء ذلك قبل عامين رداً على ادوارد سنودن، وعلى ما يبدو أن الشركة قامت بذلك بالفعل، لكنها لم تقدمه للمستخدمين حتى الآن.

وأفاد موقع TechCrunch، أن الشركة طورت خاصية “المحادثات السرية” والتي ستعمل على إضفاء الخصوصية على محادثات المستخدمين على الشبكة من خلال تشفيرها، وهو الأمر الذي سيجعل الشبكة توفر بيئة مناسبة للخصوصية.

هذه الخاصية ظهرت ضمن الأكواد البرمجية للتطبيق الخاصة بالآندرويد، لكن المتحدث باسم الشركة رفض التعليق على الأمر بالسلب أو الايجاب، لكن بالنسبة للمستخدمين، فإنهم على الأقل عرفوا عن الخاصية حتى ولو تأخر إطلاقها.

يبدو وأن تويتر تعمل بجد على رفع شعبيتها بين المستخدمين من خلال التغيرات الكثيرة التي قامت بها مؤخراً، لكن أمر الرسائل المشفرة سيكون الأكثر تأثيراً بلا شك.

The post تويتر تطلق خاصية جديدة لضمان خصوصية المستخدمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية