إنستجرام يضيف ميزة المقاطع الموسيقية لقصص مستخدميه

أعلنت مواقع تقنية متخصصة، يوم أمس الاثنين، عن نية إنستجرام توفير إمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه.

وحسب موقع “تك كرانش”، فإن أحد متابعي الموقع كان أول من لاحظ إضافة الخاصية الموسيقية إلى الكود الخاص بتطبيق إنستغرام لنظام أندرويد.

وتسمح الخاصية الجديدة المسماة “Music Stickers” بالبحث عن مقاطع موسيقية مناسبة ضمن عدة فئات متاحة لتشغيلها على القصص التي قاموا بإعدادها.

وبعد إحجامها عن التعليق على هذه الأنباء، أكدت إدارة إنستغرام وجود الخاصية الموسيقية الجديدة، رافضة في نفس الوقت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وحرص موقع إنستغرام خلال الأشهر القليلة الماضية على إضافة العديد من الخصائص الجديدة وتحديدا لقسم القصص “Stories”، ويمكن أن تكون الإضافات الموسيقية المقترحة من أبرز الخصائص التي ينتظرها عشاق إنستغرام حول العالم.

