يوتيوب يحارب الغشاشين بطريقته الخاصة 

شن موقع تحميل المقاطع المصورة “يوتيوب” حملة واسعة لإزالة المئات من مقاطع الفيديو التي تحوي إعلانات تخص إحدى شركات خدمات حل الواجبات المدرسية وكتابة الأبحاث والمواضيع الاكاديمية التي لا تتماشى مع سياسات اليوتيوب.

وبدأ الأمر بعد تحقيق أجرته قناة BBC الإنجليزية الذي كشف وجود أكثر من 250 قناة روجت لشركة أوكرانية تدعى EduBirdie والتي توظف أشخاص لكتابة مواضيع وبحوث جاهزة نيابة عن الطلاب.

وبحسب التحقيقات فإن الموقع تعاقد مع عدة قنوات وتقوم بترويج بخدماته مع هذه القنوات وأن هنالك أكثر من 1400 مقطع فيديو تظهر فيه الإعلانات وتبلغ مشاهداتها أكثر من 700 مليون مشاهدة.

وهذا ما أدى إلى غضب الكثير من القنوات التي خسرت مجهودات أعوام، بعد أن تم حذف عشرات المقاطع منها وأخرى وصل عدد المقاطع المخالفة التي تم إزالتها منها إلى 138 مقطع.

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