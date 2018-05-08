باحثون صينيون يطورون دواء شامل ضد فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”

عين ليبيا

كشف باحثون صينيون، انهم طوروا دواءً شاملاً ضد فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” (HIV-1) بجميع سلالاته المتباينة وراثياً.

هذا الدواء طوره باحثون في معهد الإيدز وقسم الأحياء الدقيقة، بكلية الطب في جامعة هونغ كونغ الصينية، ونشروا نتائجهم في العدد الأخير من دورية (Journal of Clinical Investigation) العلمية.

كما أوضح الباحثون أن “الإيدز” من الأمراض التي تشكل تحدياً للعلماء حول العالم، وللقضاء عليه من المهم تطوير إما لقاح فاعل أو علاج جذري للمرض.

ورغم الجهود المبذولة حول العالم، إلا أن هناك تحديات أمام العلماء للتوصل إلى ذلك، أبرزها التنوع الهائل لسلالات فيروس “الإيدز”.

هذا وأضاف الفريق أنه طور دواء أطلق عليه اسم (BiIA-SG) يعتمد على هندسة أحد الأجسام المناعية المضادة الترادفية ذات الحيز الواسع الترددي.

واختبر الفريق الدواء الجديد على نماذج فئران متوافقة مع البشر، وأظهرت النتائج نشاطاً قوياً ضد جميع سلالات الفيروس المكونة من 124 سلالة من “الإيدز”.

وأكد الباحثون أن الدواء الجديد فاعل بشكل عام، ليس فقط ضد جميع سلالات فيروس “الإيدز” المتباينة وراثياً، ولكن أيضا يشجع القضاء على الخلايا المصابة بالعدوى.

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