داخلية الوفاق تحذر من برامج للتجسس

حذرت وزراة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، من التجسس والاستهداف الإلكتروني المباشر على الأفراد والمجموعات، معتبرة أنه أحد العوامل الرئيسة لقلب دفة الصراعات.

وقالت الوزراة إنه تم من خلال التجسس دراسة تحركات الشخص، وعلاقاته الشخصية وخططه العسكرية، وكذلك خداعه وخداع زملائه، وبشكل خاص إذا كان هذا الشخص ذا نفوذ سياسي وعسكري.

وذكرت أن مواقع متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حذرت من برامج يمكنها التجسس على محادثات المستخدمين، منها برنامج spy phone، المختص في التجسس على تطبيق “واتسآب”، وبإمكانه أن يراقب كل النصوص والصور المرسلة والمستقبلة، ومراقبة الهاتف باستخدام أي أجهزة أخرى.

وأيضا برنامج mspy، الذي يتجسس على الهواتف العاملة بأنظمة “أندرويد، وآي فون، وبلاك بيري”، محذرة الآباء الذين يضعون هذا البرنامج على هواتف أبنائهم من أجل مراقبتها.

وأشارت الوزارة إلى تقرير أصدرته صحيفة “غارديان” البريطانية في شهر مارس الماضي، وحذرت فيه من تجسس معظم مواقع التواصل الاجتماعي على مستخدميها، مبينة أن تلك المواقع تستعين بالكاميرا والميكروفون في الهواتف الذكية من أجل اختراقه والتجسس عليه.

ولفت التقرير إلى أن أبرز المواقع التي تتجسس على مستخدميها هي “فيسبوك، وواتساب، وينال شات، وإنستغرام، وتويتر، ولينكد إن، وفايبر”.

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