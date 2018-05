فيديو .. روسيا تستعرض قدرات أحدث روبوتاتها القتالية

المتوسط:

نشرت قناة “زفيزدا” شريط فيديو يظهر اختبارات حية لروبوت “أوران-9” القتالي الروسي الجديد.

ويظهر الفيديو القدرة العالية للروبوت المجنزر على المناورة واجتياز أصعب الطرق الوعرة وحتى النيران، ودقته العالية في إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة.

وتم تجهيز “أوران-9” بتقنيات تسمح بالتحكم به عن بعد، بالإضافة لكاميرات بصرية وحرارية لرصد مختلف الأهداف، ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم، ومنظومة صاورخية قادرة على تدمير المدرعات والدبابات ومختلف العربات القتالية على بعد 5 كلم.

وطور الخبراء الروس هذا الروبوت ليستخدم كوسيلة حربية في مختلف أنواع المعارك، وفي أصعب الأماكن التي لا تستطيع المدرعات التقليدية الوصول إليها. ومن المفترض أن يصبح آلية فعالة في عمليات مكافحة الإرهاب، وإنقاذ الجنود والمصابين في أرض المعركة

