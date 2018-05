عملاق الإلكترونيات الصيني يصدر جيلا جديدا من الأساور الذكية

المتوسط:

أعلن عملاق صناعة الإلكترونيات الصيني “Xiaomi” عن إطلاق جيل جديد من أساور “Mi Band” الذكية الشهيرة.

ويشير المطورون في الشركة إلى أن أساور “Mi Band 3” تشبه إلى حد كبير الجيل السابق من حيث المظهر، لكن التعديلات الأساسية التي أدخلت عليها شملت الشاشة التي أصبحت من نوع “OLED” تعمل باللمس، فضلا عن الحساس الجديد القادر على قياس نبضات القلب بدقة أفضل.

ويمكن لهذا الأساور الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وإظهار الوقت والمكالمات أو الرسائل التي تتلقاها تلك الأجهزة، فضلا عن هيكلها العملي المصنوع من البلاستيك والمطاط والمقاوم للماء والغبار.

كما تحوي “Mi Band 3” حساسات “Bluetooth 4.2 LE” وتقنيات GPS وNFC، أما سعرها فيقارب 30 دولارا.

