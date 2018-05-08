قصة مؤثرة.. لحظات بين الموت والحياة

نجا طفل أميركي من الموت عندما استيقظ من الغيبوبة قبيل دقائق من نزع أجهزة الإنعاش عنه، ما شكل صدمة كبيرة لعائلته وللأطباء المشرفين عليه.

وتعرض الطفل ترينتون ميكينلي، لحادث سير مروع في ولاية ألاباما الأميركية، أصيب على إثره بـ7 كسور في الجمجمة أدخلته قسم العناية الفائقة في المستشفى وهو بحالة غيبوبة.

وبعد أن درس الأطباء حالة ميكينلي، أكدوا لأهله أنه لن يصحو أبدا، وأن أمر تعافية مستحيل، ونصحوهم بأن يتبرعوا بأعضائه الصالحة لإنقاذ حياة 5 أشخاص مصابين، وانصاع الأهل لنصائح الأطباء ووقعوا على طلب التبرع.

لكن المفاجأة الكبيرة وقعت يوم الاثنين (7 مايو)، وقبل دقائق فقط من نزع الطبيب المسؤول أجهزة الإنعاش عن جسد الطفل، حيث استيقظ ترينتون من الغيبوبة مسجلا “معجزة طبية” جعلت الأطباء يتراجعون فورا عن قرار رفع الأجهزة.

ووفق ما نقلت ” BBC News”، فإن الطفل ترينتون يخضع للعلاج حاليا ويتعافى بشكل بطيء من الإصابات، وهو بانتظار عملية لوصل نصفي جمجمته.

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