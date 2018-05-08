سبع نصائح للوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى كسور في العظام، ونقدم هنا سبع نصائح للوقاية من هذا المرض:

امشِ بسرعة لمدة عشر دقائق ثلاث مرات في اليوم، إذ يساعد المشي والجري على الحفاظ على قوة العظام. كما ينصح بممارسة تمارين القوة مثل الضغط ورفع الأثقال.

لا تدخن خاصة إذا كنت صغيرا، إذ إن للتدخين تأثيرا سلبيا على خلايا بناء العظم، وخاصة لدى الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة. ويزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور لدى المدخنين.

تجنب أن تكون نحيلا جدا بصورة مرضية، أي أن يكون معامل كتلة الجسم لديك أقل من 18.5.

بعد انقطاع الطمث استشيري طبيبك بشأن العلاج الهرموني، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أربع مرات من الرجال، وفيما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في الحفاظ على العظام قوية ومنع الكسور.

احصل على الكالسيوم (1000-1200 مليغرام من الكالسيوم يوميا)، وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين “د” استشر الطبيب لتعاطي المكملات.

احرص على أن يكون بيتك آمنا وخاليا من الأماكن المنزلقة أو العثرات التي تؤدي للسقوط والكسور.

اعرف مخاطرك، فبعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة لهشاشة العظام -مثل المسنين والنساء ومن لديه كسور سابقة ومن يتعاطى الستيرويدات- وناقشها مع طبيبك، ويمكن أن تجري فحص كثافة العظام أو أن تأخذ علاجات للوقاية.

المصدر : الجزيرة نت

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