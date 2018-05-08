6 آلاف عنصر طبي أجنبي سيصلون سبها قريبا

قال رئيس لجنة الأزمة بقطاع الصحة للمنطقة الجنوبية عبدالرحمن عريش، الثلاثاء، إن العمل جار لاستجلاب 6000 عنصر طبي وطبي مساعد بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل بحكومة الوفاق.

وأوضح عريش في تصريح للرائد، أن الاجراء اتخذ لاستجلاب 3 آلاف طبيب، و3 آلاف عنصر طبي مساعد من دول، الفلبين، وأوكرانيا، وبنغلاديش، والسودان، والهند، مرجحا استبدال أي دولة من الدول المذكورة والاتفاق مع دولة اخرى.

وأضاف عريش أن القرار يقتضي توزيع العناصر الطبية على المرافق الصحية كافة في 16 بلدية بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن استجلابهم لن يتجاوز مدة الشهرين بعد أن يوافق عليها المجلس الرئاسي.

وأشار رئيس لجنة الأزمة إلى أن لجنته قدمت مقترحا لرئاسة الوزراء بتخصيص 10 ملايين دينار توزع على المرافق الصحية كافة في الجنوب للتعاقد مع كوادر طبية من المنطقتين الشرقية والغربية؛ لحل إشكالية النقص الحاصل في الكوادر الطبية بشكل مؤقت.

يذكر أن لجنة الأزمة بقطاع الصحة شكلت بقرار من المجلس الرئاسي بسبب الاحداث التي تشهدها مدينة سبها ووضع حلول عاجلة لسد النقص في العناصر الطبية.

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