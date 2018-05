المتوسط:

ساعدت تقنيات قياس نبضات القلب في ساعات آبل الذكية على إنقاذ فتاة أمريكية من موت وشيك.

ووفقا لموقع ABC Action News، فقد “كانت ديانا ريكتنفولد البالغة من العمر 18 عاما في إحدى الكنائس بولاية فلوريدا الأمريكية عندما دقت ساعة آبل الذكية التي ترتديها ناقوس الخطر، وأنذرتها بأن معدل نبضات قلبها ارتفع إلى 190 نبضة في الدقيقة، ونصحتها بالتوجه إلى المشفى مباشرة”.

وفعلا توجهت الفتاة إلى المشفى، وأجرى الأطباء الفحوصات اللازمة ليتبين أنها تعاني من مشكلة في معدل ضربات القلب تسببت بها أمراض مزمنة في الكلى، حيث نصحها الأطباء بإجراء جراحة فورية لزراعة كلية.

وبعد أن تعافت، توجهت الفتاة برسالة شكر لشركة آبل، وأثنت على جهودها في تطوير تلك الساعات الذكية التي أنقذت أكثر من شخص حتى اليوم من الموت.

The post ساعة “آبل” الذكية تنقذ فتاة أمريكية من الموت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية