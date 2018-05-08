الذكاء الصناعي.. اقتصاد هائل يجتاح العالم

تتسارع عجلة الذكاء الصناعي في الدوران، مع دخوله في العديد من مجالات الحياة، ويتزامن ذلك مع سباق الشركات الكبرى على ابتكارات تشبع رغبة المستهلك- أفراد وشركات- من هذه التقنيات.

وذكرت شركة “Gartner” المعنية بالتحليلات في مجال الأعمال، أن نمو الذكاء الصناعي سيتسارع العام الحالي وسيقفز لنحو 70 % في 2018 مقارنة مع العام الماضي.

وتوقعت الشركة، وفق ما نقلت شبكة “فوربس”، أن تتجاوز القيمة التجارية للذكاء الصناعي 3.9 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة، ونحو 1.2 تريليون دولار في العام الحالي.

وتعتقد “Gartner” أن ارتفاع القيمة التجارية للذكاء الصناعي سيعتمد بشكل أساسي على قطاع خدمة العملاء، بالنظر إلى توجه الشركات إلى استخدام هذه التقنيات في مجالات المساعدة والتواصل والتفاعل.

وتزيد الشركة بأن الذكاء الصناعي سيدخل في تنظيم عمل الشركات وتواصلها مع القواعد، مثل إرسال الرسائل والتعامل مع النصوص المكتوبة بخط اليد، ومعالجة البيانات الكبيرة بسرعة عالية ومتطورة.

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