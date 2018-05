المتوسط:

كشفت شركة جوجل عن ثلاثة مكبرات صوت جديدة تنافس بشكل مباشر أجهزة أمازون Amazon Echo، وتعتمد على نظام أندرويد وتطبيقات مثل يوتيوب مع ميزة يوتيوب TV، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين Google I/O 2018،

وتأتى الأجهزة الجديدة من شركات JBL وLenovo وLG، وبالطبع ستدعم تواجد المساعد الصوتى جوجل أسستنت، وستتوفر فى الأسواق خلال الأشهر المقدمة.

