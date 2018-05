جوجل تطلق رسميا منصة إنترنت الأشياء Android Things 1.0

المتوسط:

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0 بشكل رسمى، وذلك بعد أكثر من 17 شهر من التجارب والاختبارات، إذ أصبحت جاهزة للاستخدام من قبل جميع المطورين وشركات التكنولوجيا.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0، هى نظام يتيح للمستخدمين تشغيل مختلف الأجهزة وجعلها متصلة بالإنترنت مع بعضها البعض، وذلك بالاستفادة من الواجهة البرمجية الحالية وأدوات أندرويد، وهو ما يشمل العديد من الأمور مثل الترقيات السريعة المستمرة لمدة 3 سنوات من جوجل فضلاً عن الأمان والاستقرار.

وتقول جوجل أن النظام الجديد سيتوفر فى الكثير من الأجهزة الذكية مثل السماعات والأجهزة المنزلية والتى من المفترض أن تظهر فى الأسواق خلال هذا الصيف.

