هاتف أيفون X Plus فى نفس حجم أيفون 8 بلس

كشفت تسريبات جديدة من داخل شركة أبل انها تستعد لإطلاق ثلاث هواتف جديدة، ويتوقع المحللون أن الهواتف الثلاثة لن تضم ميزة مسح بصمات الأصابع لصالح Face ID، وتقدم أحدث التقارير الصادرة من المواقع اليابانية معلومات إضافية حول الأجهزة القادمة من أبل.

إذ ورد فى تقرير حديث من Macotakara، أن جهاز iPhone 2018 الذى سيضم مع شاشةOLED مقاس 6.5 بوصة، وسيحمل اسم iPhone X Plus ، سيأتى بحجم هاتف iPhone 8 Plus، وسيكون له تصميم نحيف للغاية، بالإضافة إلى شق علوى.

ويقول التقرير إن جهاز آيفون الأصغر حجما، الذى يُشاع أنه سيأتى مع شاشة LCD بقياس 6 بوصة، بدلاً من 6.1 بوصة، وسوف يأتى أيضا مع وجود الشق العلوى، أما بالنسبة للهاتف الثالث والأصغر، وهو عبارة عن نسخة محدثة من iPhone X، وسيأتى بعدسة أكثر إشراقًا واستشعارًا أكبر.

ويلقى التقرير بعض الضوء على نظام التشغيل iOS 12، ومن المتوقع أن تعمل ميزة Face ID أيضًا فى الوضع الأفقى الذى سيكون بمثابة خطوة نحو إدخال تقنية الأمان لأجهزة iPad، ستأتى أجهزة iPhones الجديدة الثلاثة ببطاريات أكثر قوة ، يتم تصنيعها من قبل Unimicron.

