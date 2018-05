كبسولات هايبرلوب تستحدث خاصية نقل البضائع في دبي!

المتوسط:

من المخطط أن تغير تكنولوجيا هايبرلوب المطورة التي ستنقل الناس بسرعة 1200 كم في الساعة، طريقة فهمنا للسفر في المستقبل، ولكن الأمر لا يقتصر على نقل الركاب فقط.

وصممت شركة الهندسة Foster and Partners، كبسولات يمكنها نقل البضائع بسرعات مذهلة وبالتكلفة نفسها التي تتحملها الأنظمة الموجودة مع الحد من كمية التلوث. وتعاونت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مع Virgin Hyperloop One المملوكة من قبل ريتشارد برانسون، لإطلاق هذا المشروع.

وتخطط Foster بالتعاون مع شركة موانئ دبي العالمية (DP World)، لتطوير أول طريق للشحن عبر القارات حول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويقول المنظمون إنه سيكون لديهم 3 “أنظمة إنتاج” في الخدمة بحلول عام 2021.

وسيُطلق على نظام الشحن الذي تم تصميمه إلى جانب خدمة الركاب المحتملة من قبل شركة Hyperloop One، اسم “DP World Cargospeed”، وستقدم هذه الخطة خدمة تسليم المنتجات من المخازن الضخمة إلى المستهلكين على بعد أميال عديدة، بسعر الكيلوغرام نفسه عند نقل البضائع بالشاحنة.

وكجزء من الخطة، سيتم استخدام طائرات الدرون لإكمال المرحلة الأخيرة من الرحلة. وسيكون النظام بأكمله مدعوما بالطاقة المتجددة لتجنب إنتاج الانبعاثات الضارة.

