ميزة جديدة لـ «أندرويد» تعتمد على الذكاء الاصطناعي

سعى فريق أندرويد مع Alphabet Deepmind للعمل على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى إدارة البطارية في ميزة جديدة تسمي Adaptive Battery.

وسوف تسمح للذكاء الاصطناعي بمراقبة استهلاك البطارية وبدورها ستعمل على إيقاف التطبيقات التي تعمل في خلفية الهاتف والتي لا تستخدمها، كما سيعمل أيضا على ضبط سطوع الهاتف وفقا لعاداتك.

وبعدها يركز إستهلاك البطارية على التطبيق الذي تستخدمه كما سيخفض نسبة إستخدام المعالج بنسبة 30% عند فتح إعادة تشغيل التطبيقات.

