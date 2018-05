جوجل تُطلق موقع جديد لمنصة الذكاء الاصطناعي

المتوسط:

أعلنت شركة جوجل إطلاق موقعها الخاص بالذكاء الاصطناعي ai.google بدلاً من موقع الأبحاث السابق research.google.com ضمن خطة لنشر خدماتها للمستخدمين بشكل أوسع.

وأكدت الشركة أن التزامها تجاه المستخدمين بشكلٍ عام، جعلها تصب تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأقسامها المتنوعة؛ مثل الحوسية، الصحة، تعليم الآلة، وغيرها من الأقسام. وهو الأمر الذي وفرته ضمن منتجاتها ومنصاتها المختلفة.

كما أوضحت الشركة بأنها تريد جمع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوحيدها ضمن منصة واحدة، بدلاً من تواجدها على موقع الأبحاث بالاسم العام، وهو ما جعلها تُطلق الموقع باسم الجديد لمساعدة الجميع على الاستفادة من التقنيات.

وبذلك، فإن جميع الحسابات الخاصة بالموقع السابق سيتم إعادة تسميتها إلى الاسم الجديد، وهو الأمر الذي سينطبق على قوقل بلس وتويتر.

وبخصوص البيانات والمعلومات على الموقع السابق، فإن المستخدمين سيتمكنون من رؤيتها بشكل طبيعي، حيث ما تزال الروابط تعمل على الموقع كما هو الحال مع الموقع الجديد.

