تعرف على أبرز موضوعات مؤتمر جوجل للمطورين 

يعتبر مؤتمر مطوري Google I / O السنوي هو أكبر حدث في Google على مدار العام الذي يأتي بالتحديثات والمستجدات من الشركة كل عام.

وأبرز ما جاء في المؤتمر هو:

Smart Compose هي عباره عن ميزة جديدة في Gmail و التي تستخدم التعلم الآلي ليس فقط للتنبؤ بالكلمات التي يعتزم المستخدمون كتابتها، بل عبارات كاملة مقترحة استنادًا إلى السياق وسجل المستخدم. و الجدير بالذكر أن هذه الميزه ستكون متوفرة للمستخدمين في الشهر المقبل.

ميزة الذكاء الاصطناعي في Google photos، حيث يحصل التطبيق على العديد من الميزات الجديدة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعامل التطبيق مع الصورة قديمة الأبيض والأسود، و تحويلها إلى لون واقعي والتعامل معها على هذا الاساس.

أصوات جديدة لمساعد جوجل، تم تسمية صوت Google Assistant الأصلي بـ Holly، أما الآن فصاعدًا، سيحصل المساعد على ستة أصوات جديدة. بما في ذلك صوت المغني John Legend ومع استخدام Google WaveNet لجعل الأصوات أكثر واقعية، و تأمل في تحسين جميع اللكنات واللغات في جميع أنحاء العالم. كما سيدعم 30 لغة مختلفة بنهاية عام 2018.

تحقق Google الكثير من الترقيات حول المحادثة الطبيعية لمساعد جوجل Google Assistant، حيث يمكن متابعة المحادثات بعد أمر التنبيه الأولي Hey Google. و تُعرف هذه الميزة الجديدة بالمحادثة المستمرة (continued conversation) وستتوفر في الأسابيع المقبلة.

وهناك ميزة جديدة أخرى تسمى Pretty Please و التي سوف ستساعد الأطفال الصغار على تعلم الأدب عن طريق الاستجابة بتعزيز إيجابي عندما يقول الأطفال من فضلكم. و سيتم طرح هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام

سيتم إصدار أول شاشه Google Assistant ذكيه في يوليو و من أجل تشغيل التجارب التي ستوفرها الشاشة الذكيه، اضطرت Google إلى إنشاء واجهة جديدة للمساعد Google Assistant.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن واجهة المستخدم المرئية في Google Assistant ستحصل على إصلاح شامل على أجهزة الهاتف أيضًا في عام 2018.

باستخدام ميزة “تحويل النص إلى كلام” و “التعلم العميق” و “الذكاء الاصطناعي” والمزيد من المزايا الأخرى، يمكن أن يكون Google Assistant مساعدًا حقيقيًا. ففي العرض التوضيحي في I / O 2018، أجرى Google Assistant مكالمة حقيقية مع صالون تصفيف شعر و أجرى معه مكالمة هاتفية مع موظف، وحجز في نهاية الأمر موعدًا حقيقيًا لقص شعر المرأة في الوقت الذي طلبه المستخدم. و الجدير بالذكر لن يتم طرح الميزه فى وقت قريب حيث تعمل Google جاهدة على تطويره لكل من قطاع الأعمال والمستهلكين.

تجري Google News إصلاحًا شاملًا يركز على إبراز الصحافة النوعية. سيجعل التجديد من السهل على المستخدمين مواكبة الأخبار من خلال عرض إحاطة في الأعلى مع خمس قصص مهمة. سيتم إبراز الأخبار المحلية أيضًا، وسيتطور تطبيق Google News باستمرار ويتعرف على تفضيلات المستخدم عندما يستخدم التطبيق. و سيتم إطلاق تطبيق Google News المحدّث على الويب و iOS و Android اعتبارًا من اليوم، و سيتم طرحه بالكامل بحلول نهاية الأسبوع القادم.

سبق لشركة Google إطلاق إصدار تجريبي Android P للمطورين، ولكن يوم الثلاثاء ناقشت الشركة عددًا من ميزات Android P مع إطلاق نسخة بيتا عامة واليكم بعض هذه الميزات

حيث اشتركت Google مع DeepMind لإنشاء ميزة تسمى Adaptive Battery. فهو يستخدم التعلم الآلي لتحديد التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر و أي التطبيقات التي تستخدمها بشكل متقطع، كما أنه يقيِّد عمليات التطبيقات في الخلفية التي يتم استخدامها بشكل نادر لتوفير طاقة البطارية.

هناك ميزة جديدة أخرى تسمى “السطوع التكيفي” تتعرف على تفضيلات سطوع المستخدم في سيناريوهات الإضاءة المحيطة المختلفة لتحسين إعدادات السطوع التلقائي.

أيضا تم إصلاح التنقل في Android P، فعندما تمرر أصبعك سريعًا لأسفل على زر الشاشة الرئيسية في الجزء السفلي سيتم فتح مبدل تطبيق جديد. و إذا مرر سريعًا لأعلى سيفتح درج التطبيق.

و سيؤدي وضع “عدم الإزعاج” المحسن إلى إيقاف الإشعارات المرئية بالإضافة إلى الإشعارات الصوتية والاهتزازات.

هناك أيضًا ميزة “shush” جديدة تمكّن تلقائيًا وضع “الرجاء عدم الإزعاج” عندما يكون الهاتف متجهًا لأسفل على الطاولة. ستظل جهات الاتصال المهمة قادرة على الاتصال حتى في حالة تمكين وضع “عدم الإزعاج” الجديد.

هناك أيضًا نمط جديد لأسفل يتلاشى العرض إلى تدرج الرمادي عندما يستخدم شخص ما هاتفه أو هاتفه في وقت متأخر من الليل قبل النوم.

و الجدير بالذكر أن Google أعلنت عن برنامج Android P Beta. و التي تتيح للمستخدمين تجربة Android P على هواتفهم بدءًا من اليوم.

تظهر علامة تبويب جديدة “For You” في خرائط Google و هي عباره عن الأنشطة التجارية الجديدة في منطقتك و كذلك المطاعم التي تتجه من حولك. أضافت Google أيضًا “Your Match” و هي ميزه جديدة لعرض احتمال رغبتك في مطعم جديد استنادًا إلى تقييماتك السابقة. و سيتم طرح هذه الميزات الجديدة على الخرائط هذا الصيف.

تعمل Google على ميزة جديدة رائعة تجمع بين رؤية الحاسب من خلال الكاميرا مع تطبيق Google Maps التجوّل الافتراضي لإنشاء تجربة واقع معزز في خرائط جوجل Google Maps.

شركة Waymo هي الشركة الوحيدة التي تمتلك حالياً أسطولاً من السيارات ذاتية القيادة بالكامل دون الحاجة إلى سائق و في يوم الثلاثاء ، أعلنت Waymo عن خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الجديدة التي ستطلق قريبا في Phoenix و Arizona. سيتمكن العملاء من استقلال السيارات المستقلة دون وجود أي شخص في مقعد السائق، واستخدام السيارات ذاتية القيادة للسفر إلى أي وجهة محلية. سيتم إطلاق الخدمة قبل نهاية عام 2018.

