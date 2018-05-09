تعرف على التحديث الجديد لأبل..

كشف باحثون أمنيون أن التحديث الجديد لنظام التشغيل “آي أو إس” قد يصعب الأمر على السلطات الأمنية، التي تعتمد على قوة القانون من أجل الوصول إلى الملفات الموجودة على هاتف المشتبه به.

وذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن ميزة “الأمان” الجديدة تم رصدها في النسخة التجريبية من التحديث الجديد (iOS 11.4)، التي من المتوقع أن يتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعمل الميزة من خلال تعطيل منفذ (Lightning)، الذي يستخدم في شحن ومزامنة هواتف آيفون في حال لم يتم فتح قفل الهاتف لمدة 7 أيام.

ويقول خبراء أمنيون إن الميزة قد تكون في صالح المجرمين واللصوص، الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية هواتفهم، مشيرين إلى أن السلطات الأمنية قد تواجه صعوبة بالغة في اقتحام هواتف المشتبه بهم.

وأضافوا: “كان عناصر الأمن يستغلون المنفذ المذكور سلفا من أجل اختراق أي هاتف والوصول إلى ملفاته”.

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