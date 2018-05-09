علماء يكتشفون كوكبا جديدا بالصدفة

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك “كوكبا صغيرا” يعتقد أنه “ما يزال في طور النمو”.

وأوضح الفريق أن الاكتشاف حدث “بالصدفة” حين كان العلماء يراقبون النجوم المزدوجة التي تسمى “CS Cha”، وتعرف بأنها نجمتين تدوران حول بعضهما البعض بشكل تلقائي.

وقال العلماء إن “الكوكب الصغير” يقع على بعد 600 سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة الحرباء (شاميليون) الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

ويعتبر تكوّن ونشأة الكواكب أمرا غامضا وغير مفهوم بالكامل من قبل العلماء، وستنشر المزيد من التفاصيل حول النتائج التي توصل إليها العلماء حول هذا الكوكب، قريبا، في مجلة “علم الفلك والفيزياء الفلكية”.

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