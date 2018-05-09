التكنولوجيا تقترب أكثر من ذكاء الإنسان

جمع حدث “Google I / O” لعام 2018 مطورين من جميع أنحاء العالم للحصول على تجربة غامرة تركز على استكشاف الجيل التالي من التكنولوجيا.

وتناول هذا الحدث تقنيات جديدة تم تصميمها لجعل التكنولوجيا المدعومة من شركة غوغل أكثر تفاعلا مع المستخدم والتي تتنوع من الهواتف والشاشات والساعات، وأنظمة تحكم المنزل الذكية.

وأهم ما تم تقديمه، هو مساعد Google الذي تم إضافة ميزات تجعل تعامله كالإنسان أكثر من الآلة، حيث يساعد في تنفيذ المهام واختصار بعض الوقت.

ستتمكن قريبا عبر مساعد Google من إجراء محادثة طبيعية بدون تكرار جملة “Hey Google” لكل طلب تطلبه، حيث يستطيع المساعد فهم وقت التحدث إليه وسوف يستجيب وفقًا لذلك، وهذه الميزة واحدة من أهم الميزات وستفعلها غوغل في الأسابيع القادمة.

جزء أساسي من إجراء محادثة طبيعية هو القدرة على السؤال عن أشياء كثيرة في وقت واحد، حيث سيكون مساعد غوغل قادرا على فهم الطلبات الأكثر تعقيدًا مثل “ما الطقس في نيويورك وأوستن؟”.

توفر ميزات المساعد للعائلات التي يتم تشغيلها بواسطة “Family Link” ألعابًا وأنشطة وقصصًا مجانية ملائمة للعائلات من شركاء المحتوى مثل “Disney”، وبحسب إحصائية من غوغل استمعت العائلات إلى أكثر من 130 ألف ساعة من قصص الأطفال في الشهرين الأخيرين فقط.

ولمساعدة الأطفال على تعلم الحوار الإيجابي عندما يسألون، ستقوم شركة غوغل في وقت لاحق من هذا العام بتقديم ميزة تجعل الطفل يقول كلمة من فضلك في كل أمر يعطيه لمساعد غوغل حتى يتمكن المساعد من فهم وتشجيع محادثة مهذبة للطفل.

ستضيف شركة غوغل ميزة للمساعد تمكنه من طلب الطعام وحجز تذاكر السفر وأي خدمة أخرى متاحة للأشخاص، ويتم ذلك من خلال توجه الأمر للمساعد والذي بدوره يقوم بالاتصال بالجهات الأخرى وحجز المواعيد أو التذاكر.

تم إضافة خاصية “Adaptive Battery” التي تعطي الأولوية فقط للتطبيقات والخدمات التي تستخدمها أكثر من غيرها لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من البطارية.

توضح لك لوحة التحكم الجديدة في Android P كيفية قضاء الوقت على جهازك بما في ذلك الوقت المستغرق في التطبيقات وعدد الإشعارات التي تلقيتها، ويتيح لك تطبيق “Timer” إمكانية تعيين حدود زمنية على التطبيقات الذي سيخبرك عندما تكون على مقربة من الحد المسموح به باستخدام التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية