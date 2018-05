جوجل باي تخطط لإتاحة شراء تذاكر السفر

المتوسط:

تساعد الكثير من التطبيقات على آندرويد المستخدمين على حجز تذاكر السفر والرحلات أو حتى الفعاليات من خلال التطبيق نفسه عبر وسائل دفع مختلفة، لكن هذا الأمر سيصبح أكثر سهولة مع إمكانية الدفع عبر جوجل باي.

حيث أعلنت شركة Urban Airship المتخصصة في الدفعات الالكترونية وحجز التذاكر أنها اتفقت مع قوقل حول إمكانية شراء التذاكر بالدفع عبر نظام قوقل باي.

وتعتبر شركة Urban Airship من أبرز الشركات التي تتعامل معها شركات الطيران والتذاكر عالمياً حيث تُقدم حلول الدفع لتلك الشركات وتُساهم في بيع التذاكر أيضاً عبر منصات مختلفة، وهو الأمر الذي سيساعد في رفع استخدام نظام دفع قوقل، وكذلك تسهيل عملية شراء التذاكر بالنسبة للمستخدم.

ربما سيكون هذا الأمر متاحاً لبعض المناطق في البداية، لكنه سيستمر بالنمو للوصول لمناطق أخرى في مراحل لاحقة بكل تأكيد.

