Google Maps يحصل على تحديثات ومميزات جديدة

حرصت Google ضمن فعاليات مؤتمرها I/O أمس على عرض الميزات الجديدة المنتظر أن تطرح على Google Maps، بما في ذلك عرض الشارع بالواقع المعزز لمساعدتك على أتباع التوجيهات في الوقت الحقيقي، إلى جانب توصيات مخصصة لمساعدتك في اكتشاف الأماكن في المنطقة.

حيث تتجمع ميزات الواقع المعزز الجديدة بين بيانات التجوال الافتراضي والخرائط الحالية مع ما تنقله في الوقت الفعلي من خلال كاميرا الهاتف لتواكب اتجاهات المشي في العالم الحقيقي وتساعدك على معرفة الوجهة التي تحتاج إلى الوصول إليها.

لذلك فأنه يشبه إلى حد كبير الوعود التي قطعتها Google عند الإصدار الأصلي من Google Glass ولكن دون الحاجة إلى ارتداء نظارات الواقع المعزز الإضافية.

بالإضافة إلى معرفة الاتجاهات، يمكن أيضا لميزة الواقع المعزز في مساعدتك للتعرف على الأماكن المجاورة، كما تختبر Google إضافة دليل مساعد إلى الواقع المعزز يمكنه أن يقودك على طول الطريق، ولكنه حتى الآن ليس من الواضح بعد إذا ما كان هذا عرضا تقنيا أو منتجا يمكن رؤيته في المستقبل القريب.

تحصل أيضا الخرائط على علامة تبويب جديدة تسمي “For You” والتي ستعرض لك توصيات مصممة خصيصا لك، كما تستخدم Google نظام “match number” جديد، والذي سيؤدي إلى التحقق من النتيجة الشخصية حول مدي رغبتك في الحصول على التوصيات استنادا إلى الإعجاب والتعليقات السابقة.

يأتي هذا بالإضافة إلى التفضيلات الغذائية المحفوظة فعلي سبيل المثال ستعرف الخرائط أنك تحب البيتزا وتكره شيئا أخر، كما تضيف أيضا Google المزيد من الميزات الاجتماعية إلى الخرائط مما يتيح مشاركة أماكن متعددة مع الأصدقاء، وسيكون هذا من خلال إجراء واحد فقط وهو التصويت عليها معا في الوقت الحقيقي لتحديد المكان المراد الذهاب إليه دون مغادرة التطبيق.

